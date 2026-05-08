Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Brasil se mantém como maior exportador de carne de frango

País também ocupa a terceira posição de envios internacionais de carne suína

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal para 2026 confirma o Brasil como o maior exportador mundial de carne de frango e o terceiro maior produtor global.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Exportação
  • Frango
  • carne-suina

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.