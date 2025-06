Acidente deixa três mortos e dois feridos na BR-324 Prefeitura decretou luto de três dias enquanto a polícia apura as causas da colisão Bahia no Ar|Do R7 16/06/2025 - 07h52 (Atualizado em 16/06/2025 - 07h52 ) twitter

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após a colisão entre um caminhão boiadeiro e um carro na BR-324, em Riachão do Jacuípe (BA). As vítimas voltavam de uma celebração em Capela do Alto Alegre. A prefeitura decretou luto de três dias. As causas do acidente estão sendo investigadas.