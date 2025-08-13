Adolescente de 14 anos é baleado em tiroteio no subúrbio de Salvador (BA) Disparos também feriram outras duas pessoas; polícia investiga possível ligação com facções Bahia no Ar|Do R7 13/08/2025 - 08h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h52 ) twitter

Em Salvador (BA), três pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos, ficaram feridas, após homens armados que estavam em um carro chegarem no Campo no Araçás, no bairro São João do Cabrito, e começaram a atirar. O ataque ocorreu no fim da tarde e as vítimas foram levadas ao Hospital do Subúrbio. A polícia apura se o crime tem ligação com disputas entre facções.