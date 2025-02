Adolescente é assassinada a tiros em Ibirataia (BA) Embora a polícia ainda investigue a motivação, há suspeita de que o crime esteja relacionado a brigas de facções Bahia no Ar|Do R7 21/01/2025 - 15h02 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros, no último dia 17, em Ibirataia, no sul da Bahia. Segundo informações, a jovem foi atacada na rua por um homem que fez diversos disparos de arma de fogo contra ela. Embora a polícia ainda não saiba a motivação do crime, há a suspeita de que a morte tenha relação com brigas de facções rivais.