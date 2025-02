Aeronave pilotada por empresário explode e mata um passageiro Causas do acidente ainda serão investigadas Bahia no Ar|Do R7 11/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h45 ) twitter

Um avião de pequeno porte caiu no município de Prado, no extremo Sul da Bahia. No acidente, uma pessoa morreu e o piloto foi socorrido para uma unidade de saúde.

Esse é o segundo acidente aéreo na região em um período de cerca de um mês, o que pode sugerir problemas com as aeronaves e, até mesmo, circunstâncias da região.