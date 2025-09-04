Agente de limpeza recebe alta após ficar prensado no metrô Apesar das dores e do uso de bolsas coletoras, ele já consegue falar e se alimentar Bahia no Ar|Do R7 04/09/2025 - 07h24 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h26 ) twitter

Após dois meses internado devido a um acidente no metrô, o agente de limpeza José Cosme recebeu alta hospitalar. Ele continuará o tratamento em casa, com acompanhamento médico, e a família está otimista sobre sua recuperação. Apesar das dores e do uso de bolsas coletoras, José já consegue falar e se alimentar. A família planeja celebrar seu aniversário em casa, comemorando sua força e determinação.