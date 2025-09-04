Assalto em bar de Lauro de Freitas (BA) deixa clientes em pânico A ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando os criminosos ameaçando as vítimas com armas de fogo Bahia no Ar|Do R7 04/09/2025 - 08h01 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h01 ) twitter

Dois homens armados em uma moto assaltaram clientes em um bar na Vila Praiana, em Lauro de Freitas (BA). A ação rápida foi capturada por câmeras de segurança, mostrando os criminosos ameaçando as vítimas com armas de fogo antes de fugir. A polícia busca os suspeitos, enquanto a comunidade, abalada, espera pela recuperação dos pertences roubados.