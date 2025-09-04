Assalto em bar de Lauro de Freitas (BA) deixa clientes em pânico
A ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando os criminosos ameaçando as vítimas com armas de fogo
Dois homens armados em uma moto assaltaram clientes em um bar na Vila Praiana, em Lauro de Freitas (BA). A ação rápida foi capturada por câmeras de segurança, mostrando os criminosos ameaçando as vítimas com armas de fogo antes de fugir. A polícia busca os suspeitos, enquanto a comunidade, abalada, espera pela recuperação dos pertences roubados.