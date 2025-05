Audiência definirá destino de suspeito em atropelamento fatal em Salvador (BA) Jovem de 22 anos foi atropelada em 2024; motorista fugiu sem prestar socorro Bahia no Ar|Do R7 06/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h17 ) twitter

O caso de atropelamento de uma jovem de 22 anos ganha novos desdobramentos, com uma audiência decisiva que definirá se o suspeito será julgado pelo júri popular.

O atropelamento ocorreu em abril do ano passado (2024), quando a vítima foi atingida na Avenida São Rafael, em Salvador (BA), por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

Testemunhas afirmam que o motorista estava embriagado no momento do acidente. A família da vítima, em busca de justiça, aguarda ansiosamente a decisão judicial que pode levar à condenação do responsável.

A audiência é um momento crucial para o desfecho do caso, que tem gerado grande comoção na comunidade.