Bahia se destaca no cultivo de eucalipto, com 700 mil hectares Setor gera mais de 230 mil empregos e impulsiona exportações para Ásia, Europa e Estados Unidos Bahia no Ar|Do R7 03/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h47 )

A Bahia ocupa uma posição de destaque no cultivo de eucalipto no Brasil, com 700 mil hectares dedicados à plantação, equivalentes a 700 mil campos de futebol.

O eucalipto é exportado para a Ásia, Europa e Estados Unidos e as empresas investem em celulose solúvel especial para diversos produtos.

Esse setor gera mais de 230 mil empregos diretos e indiretos, descentralizando oportunidades dos grandes centros urbanos e movimentando a economia local.

A vocação natural da Bahia para a silvicultura é impulsionada por seu clima, relevo e mão de obra qualificada, além de investimentos em obras sociais e empreendedorismo.