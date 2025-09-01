Balsa afunda durante festa irregular e causa pânico na Praia da Ribeira (BA)
Marinha investiga o incidente que deixou prejuízos materiais, mas não registrou feridos
Em Salvador, uma balsa afundou durante uma festa irregular na Praia da Ribeira, gerando pânico entre os participantes. O evento não tinha autorização da Marinha e resultou na perda de instrumentos musicais e equipamentos de som. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Marinha apura as causas do incidente, que pode ter ocorrido por excesso de peso.