Bebê com braço necrosado precisa de transferência urgente para Salvador (BA) Recém-nascido, internado em Itabuna, necessita de cirurgia vital, enquanto família enfrenta dificuldades na transferência Bahia no Ar|Do R7 02/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h25 )

O drama de uma jovem mãe e seu bebê recém-nascido, Heitor, que teve o braço necrosado após o nascimento, continua. Internado no Hospital Manoel Novaes em Itabuna, na Bahia, o bebê precisa urgentemente ser transferido para Salvador, para realizar uma cirurgia vital.

A família enfrenta dificuldades com a transferência, devido à falta de recursos no hospital atual. A advogada que acompanha o caso destaca uma possível negligência médica e a necessidade de intervenção do Ministério Público.

A situação é crítica, com o bebê aguardando há semanas por uma transferência que pode salvar sua vida.