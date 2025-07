Bombeiros de Cajazeiras (BA) realizam parto de emergência Com a ajuda rápida de um soldado e um sargento, o bebê nasceu saudável em apenas seis minutos Bahia no Ar|Do R7 21/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h06 ) twitter

Uma mulher em trabalho de parto procurou ajuda no quartel dos bombeiros de Cajazeiras (BA). Graças à rápida ação do soldado Vinícius e do sargento Reis, o bebê nasceu saudável em apenas seis minutos após a chegada deles. Mãe e filho foram encaminhados para a Maternidade Albert Sabin para cuidados médicos. O desfecho foi comemorado pela equipe, destacando a importância do trabalho dos bombeiros.