Busca por atendimento gratuito gera fila no CICAN Diretora afirma que o grande número de pessoas se deve ao fato de ser o 1º dia de marcação do ano Bahia no Ar|Do R7 07/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h51 )

Uma fila enorme de pacientes, em busca de atendimento gratuito contra o câncer, se formou no Centro Estadual de Oncologia, o CICAN, de Salvador (BA). Muitas pessoas chegaram durante a madrugada e já pegaram uma fila imensa, o que gerou revolta entre os pacientes.

De acordo com a diretora do CICAN, o grande número de pessoas na sexta-feira (07) se deve, principalmente, ao fato de ser o primeiro dia de marcação do ano, incluindo pacientes oncológicos da casa e pacientes que não têm matrícula no órgão, mas estão em busca de exames de alta ou média complexidade.