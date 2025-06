Carro bate em poste e motorista morre na Avenida ACM, em Salvador (BA) Acidente ocorreu durante chuva e deixou outros ocupantes feridos na capital baiana Bahia no Ar|Do R7 17/06/2025 - 07h59 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h59 ) twitter

Um carro em alta velocidade colidiu com um poste, na Avenida ACM, em Salvador. O motorista morreu no local e outros ocupantes foram arremessados do veículo. A pista estava molhada no momento do acidente. Moradores cobram melhorias na sinalização para evitar novas tragédias.