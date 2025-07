Cela luxuosa com bebidas e móveis é descoberta em presídio da Bahia (BA) Estrutura pertencia a traficante foragido e expõe falhas graves na segurança do sistema prisional Bahia no Ar|Do R7 22/07/2025 - 12h48 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h48 ) twitter

Uma cela luxuosa foi descoberta no Presídio Lemos Brito, na Bahia (BA), após a fuga de um traficante em 2023. O espaço tinha bebidas caras e móveis planejados. A gestão atual afirma ter encerrado as regalias, mas a entrada de itens sem vistoria gerou críticas e reforçou a necessidade de mudanças no sistema prisional.