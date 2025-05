Cemitério de escravizados do século 18 é descoberto, em Salvador (BA) Vestígios apontam para mais de 100 mil sepultamentos sob estacionamento Bahia no Ar|Do R7 27/05/2025 - 12h08 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h08 ) twitter

Escavações arqueológicas em um estacionamento no bairro de Nazaré, em Salvador (BA), revelaram vestígios de um antigo cemitério de escravizados do século 18. Ossos, louças e cerâmicas indicam que mais de 100 mil pessoas podem ter sido enterradas no local, considerado um dos maiores da América Latina. A área foi isolada para novas investigações.