Chacina de Ilhéus: moradores relatam ameaças após triplo homicídio na Praia dos Milionários (BA)
Imagens mostram suspeitos fugindo e vítimas tinham marcas de agressão enquanto vizinhos vivem intimidação
Em Ilhéus (BA), a polícia investiga o triplo homicídio de três mulheres na Praia dos Milionários. Imagens mostram suspeitos fugindo, mas poucas foram divulgadas. Moradores relatam ameaças para não liberarem vídeos. As vítimas, mãe, filha e amiga, apresentavam marcas de agressão, sem sinais de violência sexual.