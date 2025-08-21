Chacina de Ilhéus: moradores relatam ameaças após triplo homicídio na Praia dos Milionários (BA) Imagens mostram suspeitos fugindo e vítimas tinham marcas de agressão enquanto vizinhos vivem intimidação Bahia no Ar|Do R7 21/08/2025 - 09h48 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h48 ) twitter

Em Ilhéus (BA), a polícia investiga o triplo homicídio de três mulheres na Praia dos Milionários. Imagens mostram suspeitos fugindo, mas poucas foram divulgadas. Moradores relatam ameaças para não liberarem vídeos. As vítimas, mãe, filha e amiga, apresentavam marcas de agressão, sem sinais de violência sexual.