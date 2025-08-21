Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chacina de Ilhéus: moradores relatam ameaças após triplo homicídio na Praia dos Milionários (BA)

Imagens mostram suspeitos fugindo e vítimas tinham marcas de agressão enquanto vizinhos vivem intimidação

Bahia no Ar|Do R7

Em Ilhéus (BA), a polícia investiga o triplo homicídio de três mulheres na Praia dos Milionários. Imagens mostram suspeitos fugindo, mas poucas foram divulgadas. Moradores relatam ameaças para não liberarem vídeos. As vítimas, mãe, filha e amiga, apresentavam marcas de agressão, sem sinais de violência sexual.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.