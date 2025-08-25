Logo R7.com
Chacina de Ilhéus: polícia identifica suspeitos em triplo homicídio na Praia dos Milionários (BA)

Vítimas foram achadas em área de mata e investigação ainda busca esclarecer o crime

Bahia no Ar|Do R7

A polícia identificou três suspeitos no caso do triplo homicídio em Ilhéus (BA). As vítimas desapareceram após um passeio na Praia dos Milionários e foram encontradas mortas em uma área de mata. Os investigados ainda não foram localizados, e o crime segue cercado de mistério enquanto as autoridades buscam esclarecer a motivação.

