Chacina de Ilhéus: polícia identifica suspeitos em triplo homicídio na Praia dos Milionários (BA) Vítimas foram achadas em área de mata e investigação ainda busca esclarecer o crime Bahia no Ar|Do R7 25/08/2025 - 07h46 (Atualizado em 25/08/2025 - 07h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia identificou três suspeitos no caso do triplo homicídio em Ilhéus (BA). As vítimas desapareceram após um passeio na Praia dos Milionários e foram encontradas mortas em uma área de mata. Os investigados ainda não foram localizados, e o crime segue cercado de mistério enquanto as autoridades buscam esclarecer a motivação.