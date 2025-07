Colisão entre carro e micro-ônibus mata quatro pessoas na BR-101, no sul da Bahia Acidente interditou a rodovia por quase cinco horas e deixou um ferido levado a hospital em Itabuna Bahia no Ar|Do R7 04/07/2025 - 11h29 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um micro-ônibus na BR-101, em Mascote, no sul da Bahia. O acidente ocorreu às 11h30 e a via só foi liberada às 16h. Um ferido foi levado ao hospital em Itabuna. A Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta sobre os riscos do excesso de velocidade.