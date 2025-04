Colisão entre lanchas deixa um morto e 14 feridos na Praia da Gamboa (BA) Duas vítimas estão em estado grave e causas do acidente seguem sob investigação das autoridades Bahia no Ar|Do R7 08/04/2025 - 08h01 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h01 ) twitter

Um acidente entre duas lanchas em frente à Praia da Gamboa, próximo a Morro de São Paulo, na Bahia, deixou um homem morto e 14 pessoas feridas, duas delas em estado grave.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia em Valença.

A Capitania dos Portos e a polícia investigam as causas da colisão, que podem estar ligadas a falhas de sinalização e às condições climáticas no momento do ocorrido.

Equipes de saúde foram mobilizadas para prestar atendimento emergencial.