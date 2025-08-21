Comunidade cobra justiça após homem com deficiência ser atacado em Simões Filho (BA) Vítima está em estado crítico e suspeito, com histórico de violência, foi liberado pela polícia Bahia no Ar|Do R7 21/08/2025 - 11h55 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Simões Filho, próximo a Salvador (BA), um homem com deficiência intelectual foi brutalmente agredido por um vizinho e permanece em estado crítico no Hospital Geral do Estado. O agressor foi preso, mas posteriormente liberado, gerando revolta da família e indignação da comunidade, especialmente após relatos de ataques anteriores.