Comunidade cobra justiça após homem com deficiência ser atacado em Simões Filho (BA)
Vítima está em estado crítico e suspeito, com histórico de violência, foi liberado pela polícia
Em Simões Filho, próximo a Salvador (BA), um homem com deficiência intelectual foi brutalmente agredido por um vizinho e permanece em estado crítico no Hospital Geral do Estado. O agressor foi preso, mas posteriormente liberado, gerando revolta da família e indignação da comunidade, especialmente após relatos de ataques anteriores.