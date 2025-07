Confronto em Salvador termina com morte de líder criminoso e prisões em massa Ação integrada resultou em confronto fatal na região de Portão Bahia no Ar|Do R7 10/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h16 ) twitter

Em Salvador (BA), uma ação policial prendeu 12 pessoas e resultou na morte do líder de uma facção criminosa durante confronto. A operação envolveu as Polícias Federal e Militar, além de outras forças integradas, e provocou luto na comunidade do alto de Ondina.