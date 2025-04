Confronto entre traficantes e policiais deixa cinco mortos e paralisa ônibus em Salvador Moradores do bairro Rio Sena recorrem a mototáxis e caronas, diante da suspensão do transporte público Bahia no Ar|Do R7 04/04/2025 - 11h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h45 ) twitter

O bairro Rio Sena, em Salvador, na Bahia, enfrenta uma situação crítica, após um confronto armado entre traficantes e policiais, resultando em cinco mortes confirmadas de criminosos.

A violência levou à suspensão do transporte público, afetando a mobilidade dos moradores. A polícia reforçou a segurança na área, com a presença do BOPE e outras forças de segurança.

A comunidade local busca alternativas de transporte, como mototáxis e caronas, para lidar com a interrupção dos ônibus. A situação permanece tensa, com operações policiais em andamento para capturar criminosos ainda escondidos na região.