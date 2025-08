Corpo com sinais de tortura é encontrado sob viaduto em Salvador (BA) Testemunhas dizem que vítima foi deixada por um carro na Cidade Baixa e executada Bahia no Ar|Do R7 06/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h17 ) twitter

Em Salvador (BA), um homem foi encontrado morto com sinais de tortura e amarrado sob um viaduto na cidade baixa, próximo ao Mercado do Peixe. Testemunhas relataram que ele foi levado ao local por um carro e executado. A Polícia Civil apura se o caso tem ligação com o tráfico de drogas.