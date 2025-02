Corpos são encontrados com mãos e pés amarrados na Boca da Mata Vítimas, que ainda não foram identificadas, também apresentavam sinais de tortura e espancamento Bahia no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens foram encontrados mortos na Avenida Assis Valente, no bairro Boca da Mata, em Salvador (BA). Os corpos foram abandonados no local na noite de domingo (16) e ainda não foram identificados.

As vítimas estavam com as mãos e pés amarrados, com sinais de tortura e espancamento. A polícia investiga a autoria e motivação do crime.