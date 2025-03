Criança de 4 anos que caiu de prédio segue internada e aguarda vaga na UTI Caso aconteceu em Itabuna (BA) e vítima ainda inspira muitos cuidados Bahia no Ar|Do R7 25/03/2025 - 14h16 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um menino de quatro anos ficou gravemente ferido, após cair do terceiro andar do prédio onde mora com a avó em Itabuna (BA). A queda ocorreu em uma área de grama, o que pode ter amortecido o impacto, mas o garoto sofreu fraturas nas costelas e outras lesões.

A repórter Camila Morais relata o estado de saúde da criança, que inspira cuidados e aguarda vaga na UTI.

A situação destaca a importância de instalar telas de proteção em janelas para prevenir acidentes.

A comunidade local está sensibilizada e torce pela recuperação do menino.