Criança se fere ao pular de prédio em chamas, em Salvador (BA) Polícia investiga causas do incêndio e mãe foi resgatada no local pela equipe de segurança Bahia no Ar|Do R7 11/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h07 )

Um incêndio em um apartamento no quarto andar de um prédio em Salvador (BA) deixou uma criança ferida. O pai e a criança pularam da janela durante o fogo e a mãe foi resgatada pela Polícia. A principal suspeita é de que o caso tenha sido provocado por um surto psicológico do morador. As causas estão sendo investigadas.