Criminosos fazem família refém no Nordeste de Amaralina (BA) Residência teria sido invadida, enquanto suspeitos tentavam fugir de ação policial Bahia no Ar|Do R7 31/01/2025 - 13h54 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h54 )

Uma família foi feita refém por quatro homens armados, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador (BA), na madrugada do último dia 31. A ação dos criminosos aconteceu após uma operação da Polícia Civil no complexo.

Na tentativa de fugir das equipes da polícia, os suspeitos invadiram a residência e mantiveram a família refém, inclusive crianças.

Durante o sequestro, os criminosos chegaram a fazer uma live e exigiram a presença da imprensa, para que pudessem fazer uma negociação.