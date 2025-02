Criminosos fazem idosos e crianças reféns no Retiro (BA) Polícia conseguiu prender os três suspeitos e libertar os reféns Bahia no Ar|Do R7 13/02/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h02 ) twitter

Na tarde do último dia 12, criminosos fizeram dois idosos e uma criança reféns em São Gonçalo do Retiro, na capital baiana. Segundo informações, a PM recebeu uma denúncia informando sobre a comercialização de drogas no bairro. Ao chegarem lá e encontrarem os suspeitos, houve troca de tiros e dois deles invadiram a residência, fazendo ao menos quatro pessoas reféns.

Após negociação com os dois criminosos e um terceiro que havia invadido outra casa, os policiais conseguiram libertar as quatro pessoas mantidas reféns, prender os três criminosos e apreender drogas, munições e armas.