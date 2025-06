Criminosos roubam e incendeiam pastelaria Ataque causa prejuízo à dona e deixa 12 trabalhadores sem emprego Bahia no Ar|Do R7 26/06/2025 - 10h21 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadiram, roubaram e incendiaram uma pastelaria no bairro do Cabula, em Salvador (BA), causando prejuízo à dona do negócio e deixando 12 trabalhadores afetados. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos. A vítima pede mais segurança diante da violência crescente que impacta o comércio e a economia local.