Desabamento de casarão histórico no Santo Antônio gera alerta, em Salvador (BA) Defesa Civil já havia interditado o imóvel, que preocupa moradores em meio aos festejos juninos Bahia no Ar|Do R7 23/06/2025 - 11h27 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casarão histórico na Ladeira dos Perdões, no bairro Santo Antônio, em Salvador, desabou parcialmente e gerou alerta entre moradores e autoridades. O imóvel já estava interditado pela Defesa Civil, após um incêndio em fevereiro. Com os festejos juninos, o fluxo de pessoas na área preocupa. A Transalvador bloqueou a via para veículos.