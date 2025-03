Dia Mundial do Cuscuz: Uma festa de sabores e tradições No dia 19 de março, o cuscuz é o grande protagonista, com receitas incríveis, música e dança para celebrar esse prato tão amado Bahia no Ar|Do R7 19/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h46 ) twitter

No dia 19 de março, celebramos o Dia Mundial do Cuscuz com uma festa repleta de sabores e alegria!

A apresentadora Tainá nos ensina uma receita irresistível que promete agradar todos os paladares. O evento, vibrante e contagiante, conta com música, dança e muita diversão, com a presença de convidados especiais como Bruno Almeida e a companhia de dança da Boca do Rio.

A renomada chef Magali Brandão apresenta várias versões desse prato tradicional: do cuscuz temperado ao doce, passando pelas combinações mais criativas. Prepare-se para descobrir como deixar seu cuscuz ainda mais delicioso.