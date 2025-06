Duas mulheres morrem em acidente grave, na BR-367 Carro das vítimas bateu de frente com caminhão e foi arremessado para fora da rodovia Bahia no Ar|Do R7 02/06/2025 - 11h41 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h41 ) twitter

Duas mulheres morreram, após colisão frontal entre carro e caminhão no anel viário da BR-367, em Porto Seguro (BA). As vítimas seguiam para Eunápolis (BA) quando o veículo foi arremessado para fora da pista com o impacto. O motorista do caminhão saiu ileso e os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica.