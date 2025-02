Duas pessoas são mortas a tiros em Canabrava (BA) De acordo com informações, vítimas seriam um casal Bahia no Ar|Do R7 24/01/2025 - 16h16 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h16 ) twitter

Duas pessoas foram mortas na Via Regional, próximo ao bairro de Canabrava, em Salvador (BA). As Polícias Militar e Técnica de São Pires estiveram no bar para coletar dados e dar início às investigações.

Segundo informações iniciais, as vítimas seriam um casal.