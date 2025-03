Embasa realiza manutenção emergencial em Salvador e afeta abastecimento de até 70 bairros Reabastecimento pode levar até 72 horas, mas moradores com reservatórios próprios não serão afetados Bahia no Ar|Do R7 06/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h54 ) twitter

A Embasa iniciou uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento de água em Salvador, que pode afetar o abastecimento de até 70 bairros. De acordo com Jairo Lameira, gerente de produção de água, o serviço começou às 5h da manhã e deve ser concluído até às 17h.

O objetivo da manutenção é melhorar a qualidade do fornecimento, mas o reabastecimento pode levar até 72 horas, especialmente em áreas com relevo acidentado. Moradores com reservatórios próprios não devem ser impactados.