Estudante de medicina é preso no aeroporto de Salvador com medicamento ilegal para emagrecimento
Autoridades alertam sobre riscos do uso de remédios sem prescrição e seguem investigando caso
Um estudante de medicina foi preso no aeroporto de Salvador com 20 canetas ilegais de medicamento para emagrecimento, escondidas em embalagens de perfume. A polícia investiga a origem e o destino das canetas, que exigem refrigeração e não estão disponíveis em farmácias. O caso preocupa autoridades sobre o uso de medicamentos sem prescrição.