Estudante de medicina é preso no aeroporto de Salvador com medicamento ilegal para emagrecimento Autoridades alertam sobre riscos do uso de remédios sem prescrição e seguem investigando caso Bahia no Ar|Do R7 29/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h59 )

Um estudante de medicina foi preso no aeroporto de Salvador com 20 canetas ilegais de medicamento para emagrecimento, escondidas em embalagens de perfume. A polícia investiga a origem e o destino das canetas, que exigem refrigeração e não estão disponíveis em farmácias. O caso preocupa autoridades sobre o uso de medicamentos sem prescrição.