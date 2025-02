Ex-diretora do presídio de Eunápolis (BA) é presa Informações indicam que ela pode ter envolvimento com facção criminosa Bahia no Ar|Do R7 24/01/2025 - 16h20 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h20 ) twitter

No último dia 12 de dezembro, dezesseis detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis. Toda a ação pôde ser vista por imagens de câmeras de segurança do local.

A diretora do presídio na época em que a fuga aconteceu foi afastada do cargo e presa.

Segundo informações preliminares, a ação teria envolvimento com uma facção criminosa.