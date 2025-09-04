Execução de blogueira Kakay Brito choca comunidade em Salvador O crime ocorreu na madrugada por dois homens armados, gerando pânico entre os moradores Bahia no Ar|Do R7 04/09/2025 - 08h55 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h55 ) twitter

A blogueira Kakay Brito foi executada por dois homens armados em sua residência no bairro Lobato, em Salvador (BA). O crime ocorreu na madrugada, gerando pânico entre os moradores. A polícia investiga possíveis ligações com facções criminosas, já que Kakay havia lamentado a morte de um amigo ligado ao crime. A família, abalada, não se pronunciou. A Polícia Militar e Civil estão no local para apurar os fatos.

