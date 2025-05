Execução filmada: facção desmembra motorista de aplicativo após confundi-lo com informante Vídeo da execução foi enviado para família da vítima Bahia no Ar|Do R7 23/05/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h58 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi assassinado por traficantes após ser confundido com um informante. Ele circulava com frequência em área dominada por facção. O corpo foi desmembrado e partes foram encontradas em locais distintos. A família recebeu um vídeo da execução, e a polícia investiga o envolvimento do chamado “tribunal do crime”.