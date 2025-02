Familiares e amigos protestam contra morte de jovem de 17 anos Gustavo Batista dos Anjos teria sido morto pela PM enquanto voltava do trabalho Bahia no Ar|Do R7 11/02/2025 - 13h48 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h48 ) twitter

No último dia 10, amigos e familiares de Gustavo Batista dos dos Anjos, de 17 anos, protestaram contra a morte do jovem que teria sido baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Tancredo Neves, em Salvador (BA).

Durante a manifestação, ônibus do transporte público que passavam pelo local foram atravessados na pista.

De acordo com amigos da vítima, novas manifestações devem acontecer na tentativa de cobrar justiça. Já o coronel da PM afirmou que a companhia vai permanecer no local para evitar cenas de vandalismo.