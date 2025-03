Feira de São Joaquim (BA) oferece dicas para um almoço de Páscoa econômico Produtos frescos e preços acessíveis ajudam a garantir uma ceia saborosa e sem surpresas no bolso Bahia no Ar|Do R7 27/03/2025 - 14h36 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h36 ) twitter

Organizar o almoço de Páscoa pode ser mais econômico com boas compras na Feira de São Joaquim, na Bahia. A feira oferece produtos frescos como quiabo, pimenta, chocolate, leite de coco e azeite de dendê, com a vantagem de negociar diretamente com os comerciantes.

Antecipar as compras ajuda a evitar aumentos de preços. Itens como tomate, cebola e pimentão estão disponíveis a preços acessíveis, tornando possível garantir uma ceia saborosa sem comprometer o orçamento.