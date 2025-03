Festival de Forró em Amargosa abre os festejos juninos na Bahia Evento nos dias 19 e 20 de abril terá 12 atrações e espera atrair 20 mil pessoas por dia Bahia no Ar|Do R7 19/03/2025 - 15h44 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h44 ) twitter

O Festival de Forró em Amargosa, no Vale do Jequiriçá, promete abrir as portas dos festejos juninos na Bahia. Com o tema ‘Tradição e alegria na terra do forró’, o evento ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril, apresentando doze atrações de forró raiz.

Idealizado pelo cantor Fábio Carneirinho, o festival visa valorizar a cultura nordestina e impulsionar a economia local, esperando atrair 20 mil pessoas por dia.