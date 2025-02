Gás de cozinha fica mais caro em fevereiro Preço do diesel e da gasolina também sobe nas bombas Bahia no Ar|Do R7 31/01/2025 - 14h02 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h02 ) twitter

O preço do gás de cozinha vai sofrer mais um aumento a partir do 1º dia de fevereiro.

Além do botijão de gás, combustíveis como diesel e gasolina também ficam mais caros.

A alteração se deve ao reajuste do ICMS aprovado pelos estados no final do ano de 2024.