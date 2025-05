Golpes com promessa de CNH gratuita preocupam autoridades na Bahia Programas como ‘CNH da Gente’ ainda não foram lançados, mas já são usados em golpes Bahia no Ar|Do R7 06/05/2025 - 11h42 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Detran da Bahia emitiu um alerta sobre golpes envolvendo programas de CNH gratuita que ainda não foram lançados oficialmente.

Criminosos estão utilizando nomes como “CNH da Gente” e “CNH na Escola” para enganar a população, solicitando dados pessoais por meio de mensagens falsas.

O Detran reforça que as inscrições para os programas só serão realizadas por meio do site oficial do governo. O projeto de lei que institui a gratuidade já foi sancionado, e os editais com 12 mil vagas destinadas a inscritos no CadÚnico serão publicados em breve.