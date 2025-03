Homem desaparece após surto psicótico no Aeroporto de Salvador Familiares continuam sem notícias seis dias após incidente Bahia no Ar|Do R7 26/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desaparecimento de homem que, após um surto psicótico, invadiu a pista de decolagem do Aeroporto Internacional de Salvador (BA), escapando da segurança, continua sem solução. Seis dias após o incidente, a família ainda não tem notícias.

A Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, está investigando o caso, mas ainda não há respostas. O chip do celular do desaparecido foi rastreado, mas sem sucesso em encontrá-lo.

A comunidade é incentivada a fornecer qualquer informação relevante para ajudar nas buscas.