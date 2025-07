Homem disfarçado invade loja e arromba cofres Criminoso usava crachá e camisa social e chegou a cumprimentar o porteiro antes do furto Bahia no Ar|Do R7 15/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem invadiu uma loja no centro comercial da Barra, em Salvador (BA), arrombou cofres e fugiu. Câmeras registraram o suspeito usando camisa social e crachá, simulando ser um trabalhador. Ele desviou as câmeras e chegou a cumprimentar o porteiro antes do crime.