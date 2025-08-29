Homem é assassinado a sangue frio em praça pública de São Marcos (BA)
Crime ocorreu em área movimentada e polícia investiga identidade da vítima e possíveis ligações com facções
Um homem foi assassinado a sangue frio em praça pública no bairro de São Marcos, Salvador (BA), por volta das 8h. A identidade da vítima ainda está sendo investigada pela polícia. O crime, ocorrido em área movimentada, afetou o trânsito local e ocorreu em meio a uma onda de violência na cidade envolvendo tiroteios em outros bairros.