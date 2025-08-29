Homem é assassinado a sangue frio em praça pública de São Marcos (BA) Crime ocorreu em área movimentada e polícia investiga identidade da vítima e possíveis ligações com facções Bahia no Ar|Do R7 29/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi assassinado a sangue frio em praça pública no bairro de São Marcos, Salvador (BA), por volta das 8h. A identidade da vítima ainda está sendo investigada pela polícia. O crime, ocorrido em área movimentada, afetou o trânsito local e ocorreu em meio a uma onda de violência na cidade envolvendo tiroteios em outros bairros.