Homem é executado a tiros enquanto dormia Crime ocorreu na madrugada e polícia investiga possível relação com o histórico da vítima Bahia no Ar|Do R7 04/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h12 )

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na madrugada, enquanto dormia em casa, em Buerarema, no sul da Bahia. O crime ocorreu na Rua São Sebastião. A vítima tinha antecedentes criminais e envolvimento com drogas. A polícia investiga o caso e colhe depoimentos para identificar os autores do homicídio.