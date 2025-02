Homem é executado no bairro Paripe, em Salvador (BA) Crime aconteceu na mesma rua em que policial foi morto Bahia no Ar|Do R7 30/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi executado na noite do último dia 28, no bairro de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador (BA). A polícia ainda não sabe a identidade da vítima e segue com investigações sobre o caso.

O crime aconteceu na mesma rua em que um policial militar foi morto ao tentar evitar o roubo de um carro, no último dia 27.

Em 72 horas, quatro pessoas foram mortas no bairro, deixando os moradores da região em estado de alerta.