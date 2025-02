Homem é preso após colocar fogo prédio da prefeitura de Itororó (BA) Foram quatro incêndios entre os dias 04 de janeiro e 05 de fevereiro Bahia no Ar|Do R7 06/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h41 ) twitter

Um homem foi preso no sul da Bahia depois de confessar ter colocado fogo no prédio da prefeitura de Itororó (BA). Foram quatro episódios de incêndio envolvendo prédios da prefeitura, o que configura crime de patrimônio público.

Os três primeiros incêndios foram provocados nos dias 04 e 28 de janeiro. No quarto incêndio, dia 05 de fevereiro, a polícia conseguiu chegar até um suspeito, que já foi ouvido e teria confessado o crime. Com ele, foi encontrado um recipiente com 5 litros de gasolina e um pé de cabra.

O suspeito foi levado à delegacia e, agora, está à disposição da justiça.